"La Svizzera pensa a Wenger per sostituire Petkovic"

GINEVRA (SVIZZERA) - Vladimir Petkovic ha lasciato la panchina della Svizzera. L'ex tecnico della Lazio, infatti, a partire dalla prossima stagione allenerà il Bordeaux, club che milita in Ligue 1. La Svizzera, dunque, cerca un nuovo ct e pensa ad Arsene Wenger. Il 71enne tecnico francese, che tre anni fa ha interrotto la sua esperienza ultraventennale all'Arsenal e oggi lavora per la Fifa, sarebbe l'obiettivo numero uno della Federcalcio elvetica: stando al quotidiano "Blick", i contatti saranno avviati a breve, anche perchè a settembre (il 5 la Svizzera affronterà l'Italia) ripartiranno le qualificazioni mondiali.