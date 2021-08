Lazio-Basic, c’è il sì: ora tocca a Tare

ROMA - La Lazio ha pronto un colpo in canna che porta il nome di Toma Basic . Il croato del Bordeaux ha detto sì ad un trasferimento a Formello, si tratta con il club francese per chiudere l’affare. Ma non solo: c’è l’indice di liquidità (negativo) che blocca tutto. Fase di attesa e occhio alle sorprese. Nelle ultime ore va registrata la concorrenza dell’Atalanta . Interesse concreto: patron Percassi è pronto a recuperare terreno nella trattativa. Lazio sempre in pole, ma ferma.

Basic aspetta, Sarri pure

Basic è una mezzala che andrà ad impreziosire il centrocampo della Lazio. Ha 24 anni, è pronto al grande salto agli ordini di un allenatore top. Sarri ha le idee chiare sugli uomini e sul modulo. Resteranno Cataldi e Akpa Akpro, non sono da escludere sorprese per Escalante, oggi vice Leiva. Se Tare considera Basic ideale per tutti e tre i ruoli della mediana, potrebbe essere inserito anche in regia. Abbondanza e qualità. Ma bisogna fare in fretta. Serve una cessione per vedere Toma vestito di biancoceleste. Al ds la missione di sfoltire la rosa e far tornare il benedetto indice di liquidità in ordine.