Roma, ci siamo: Pedro alla Lazio, Florenzi al Milan. Tutti i dettagli

ROMA - La Roma chiude due affari per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. È fatta per Pedro alla Lazio e Florenzi al Milan. L'attaccante spagnolo ha raggiunto l'accordo con Igli Tare con la riduzione parziale dello stipendio e un passaggio a titolo definitivo alla squadra di Sarri. La Lazio è riuscita a raggiungere un accordo con Tiago Pinto per il passaggio a titolo gratuito dell'ex Chelsea, ma potrebbero esserci dei bonus per il club giallorosso legati alle prestazioni del calciatore.