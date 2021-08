Spalletti telefona a Pjanic: la richiesta a sorpresa sul Napoli

Ai confini dell’impossibile si può sempre tentare, orgogliosamente, d’arrivarci: e può servire l’idea, il coraggio ma soprattutto una dose massiccia di personalità. Luciano Spalletti ha preso il proprio passato, pieno delle conoscenze che l’arricchiscono, l’ha infilato in una bottiglia e l’ha lanciato nell’immensità del mercato sino a Barcellona: i sogni, a volte, vanno cavalcati su onde anomale e, visto che si può, perché non provarci. Miralem Pjanic, in questi giorni che sanno di nulla, che vanno riempiti osservando la Sagrada Familia e però portandosi appresso un bel po’ di rimpianti, ha un futuro avvolto in un limbo o persino in labirinto, e quando il suo «vecchio» allenatore di quel semestre romano gli ha telefonato, è stato costretto a pensarci un po’ su. «Ti piacerebbe...».