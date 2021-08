"Mbappé al Real Madrid, arrivano conferme: offerta da 160 milioni"

MADRID (SPAGNA) - Il Real Madrid prova l'assalto a Kylian Mbappè. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, il club madrileno si fa avanti per il campione francese. Dopo l'arrivo di Messi a Parigi e le recenti dichiarazioni di Mbappè, il Real ci prova. Come riporta El Chiringuto TV, il Real Madrid infatti avrebbe confermato di aver fatto un'offerta di 160 milioni di euro al Psg per l'attaccante. Inoltre, i blancos avrebbero chiesto ai parigini di poter parlare con il giocatore e il suo entourage per l'eventuale trasferimento in Spagna.