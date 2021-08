Clamoroso a Torino: Mendes da Cristiano Ronaldo per decidere il futuro!

Sono ore decisive per il futuro di Cristiano Ronaldo. L'agente del portoghese, il potente Jorge Mendes, ha fatto un improvviso blitz raggiungendo l'ex Real Madrid a Torino. Arrivato a Caselle con un volo privato nel pomeriggio, in serata è stato a colloquio con Ronaldo. L'approdo di Mendes nel capoluogo piemontese potrebbe rappresentare un'improvvisa accelerazione verso una svolta per decidere il futuro di Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, futuro incerto: Psg e City lo vogliono

CR7, che oggi ha lasciato l'allenamento a porte aperte per una botta al braccio, è finito nel mirino di due club: Manchester City e Psg. Il contratto del portoghese con la Vecchia Signora scadrà la prossima estate, pertanto Mendes è già a lavoro per permettergli di continuare la carriera in un altro top club, per continuare a vincere e battere record su record. Il tormento dell'estate di calciomercato è appena iniziato, ma dovrà risolversi entro il 31 agosto, data di chiusura della finestra estiva di trasferimenti.