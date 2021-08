Le commissioni degli agenti preoccupano la Fifa: numeri shock!

Un approfondito e dettagliato resoconto di tutti i trasferimenti di calciatori effettuati negli ultimi 10 anni. Più precisamente dal 2011 al 2020. La Fifa ha diffuso oggi, a una manciata di ore della chiusura della sessione estiva 2021 del calciomercato, i dati relativi al pagamento dei cartellini e delle commissioni degli agenti (in crescita). Numeri, certificati dall’utilizzo in qualsiasi operazione (uomini o donne, adulti o ragazzi) del FIFA Transfer Matching System (TMS), sui quali riflettere per un mondo del pallone in crisi nonostante il Covid. Adesso, nel giro di pochi anni, sono in arrivo nuove riforme da parte di Infantino: l’obiettivo è creare trasparenza e far crescere il movimento. Su tutti fondamentale sarà l’introduzione del FIFA Clearing House, che sarà strettamente connesso al sistema TMS e diventerà uno strumento indispensabile per garantire che per la formazione i premi vengono consegnati rapidamente e per l'intero importo ai club idonei a riceverli.