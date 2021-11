Lazio, si pensa al mercato: i piani di Tare

I piani di mercato

Attenzione alla situazione Muriqi, tentato dal ritorno al Fenerbahce. Non gioca e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto dopo un anno e mezzo. Il kosovaro a maggio ha cambiato procuratore, ora si è affidato alla FutureBall. Ha giocato 120 minuti in campionato (una presenza da titolare), 83 in Europa League (mai titolare). Il club di Istanbul lo riprenderebbe subito, ma senza riconoscere i soldi incassati nell’estate 2020, quasi venti milioni. Al suo nome sono legate le operazioni in entrata. In caso di partenza dentro un nuovo attaccante. Da monitorare pure la situazione Escalante, mai entrato nelle gerarchie di Sarri. Appena 8’ in campionato. E poi c’è sempre Vavro, considerato in uscita da questa estate. In tre per fare spazio ad altri giocatori. Si attendono offerte in quel di Formello.