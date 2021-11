Van Dijk e il passaggio sfumato al Manchester United: "Scelsero Lindelof"

LIVERPOOL (Inghilterra) - Quando è andato al Liverpool nel gennaio 2018 per 75 milioni di sterline, molti storsero il naso ragionando su quella cifra sborsata dai Reds per un difensore. In realtà, però, quell'investimento è stato poi fruttuoso sul campo, perché Virgil van Dijk è diventato un punto fermo della squadra guidata da Jurgen Klopp , nonché uno dei più forti centrali al mondo, che ha contribuito alla vittoria di Champions League e Premier League. Quello che in pochi sanno, però, è che la storia avrebbe potuto prendere un altro corso.

La conversazione in panchina

Lo ha rivelato Charlie Austin, ex compagno di squadra di Van Dijk ai tempi del Southampton, che aveva avuto modo di parlare con lui in quelle settimane concitate prima del suo trasferimento ad Anfield Road: “Ricordo la fine della sua esperienza nel Southampton - ha detto a talkSPORT - in cui eravamo in panchina insieme nella trasferta contro il Chelsea. 'Dai Virgil, cosa sta succedendo? Stai andando al Manchester United? È un club enorme in Inghilterra', gli dissi". A quel punto arrivò la risposta dell'olandese, raccontata sempre da Austin: "Rispose: 'Sai cosa Chaz, in estate dovevano scegliere tra me e Lindelof e hanno scelto lo svedese'. Io ero sbalordito. Nessuno sapeva di questa cosa, me l'aveva detta in panchina. Non potevo crederci". Chissà quanti rimpianti avranno ancora i Red Devils, che l'anno successivo hanno provato a rimediare spendendo 80 milioni di sterline per Harry Maguire. Van Dijk, però, è un'altra cosa.