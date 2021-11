Lazio, il punto sul mercato: quanti esuberi a Formello

Lazio, quanti giocatori in esubero

La lista dei giocatori fuori dall’attuale progetto Lazio sono tanti. In primis Jordan Lukaku, rientrato a Formello dopo l’esperienza all’Anversa. Non è stato riscattato dopo le 29 presenze e i 5 assist. Adekanye è un altro che non ha trovato più spazio dopo i prestiti, discorso simile per Durmisi e Jony. E poi c’è il lungo elenco degli ex Primavera: Lombardi (classe 1995), Rossi (1997), Falbo (2000), Cerbara (2001), Jorge Silva (1999). Non è finita, perché sulla lista dei partenti vanno aggiunti anche Muriqi (in orbita Fenerbahce), Escalante (appena 8 minuti in stagione) e Vavro (zero presenze). La Lazio proverà a fare cassa per investire di nuovo su giocatori pronti per Sarri. È la missione di gennaio.