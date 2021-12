Lazio, la lista dei partenti: va sfoltita la rosa

ROMA - Vendere per comprare, la Lazio a gennaio ha priorità assoluta nel sfoltire la rosa. L’ordine di Lotito è stato chiaro, aspetta le cessioni di Muriqi, Vavro, Durmisi, Escalante, Jony e Lukaku. Il belga è l’unico in scadenza a giugno 2022, se resterà, sarà poi libero in estate.

Le prime richieste

Il Cadice, secondo le voci che arrivano dalla Spagna, sarebbe sulle tracce di Escalante, che ha giocato appena 8’ in stagione. Fuori dal progetto di Sarri, potrebbe ritornare in Liga dopo l’esperienza all’Eibar. Sempre dalla Spagna sono rimbalzati rumors su Vavro: il Valladolid starebbe pensando a lui. In corsa però, ci sono pure Huesca e Almeria. Tutte squadre di Serie B spagnola. Proprio all’Huesca Denis ha giocato sei mesi la scorsa stagione. Alla Lazio non ha mai trovato spazio.