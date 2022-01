"Salernitana, Zarate è il nome nuovo per rinforzare l'attacco"

SALERNO - Oltre a Diego Costa, ci sarebbe un nuovo nome per l'attacco della Salernitana. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano argentino 'Olé', Walter Sabatini avrebbe effettuato un sondaggio per Mauro Zarate. L'ex Lazio ha giocato gli ultimi sei mesi con la maglia dell'América Mineiro, in Brasile, e al momento è rimasto senza contratto. Tra le pretendenti in corsa per assicurarsi le sue prestazioni ci sarebbe il Gimnasia La Plata, ultima squadra della carriera di Diego Armando Maradona come allenatore, pronto a garantirgli uno stipendio importante. Zarate, sempre secondo 'Olé', sarebbe pronto ad ascoltare eventuali offerte fino al 31 gennaio: solo dopo la fine del mercato, in assenza di proposte concrete, potrebbe decidere di tornare in patria e sposare la causa del club argentino.