"Arsenal sulle tracce di Joao Felix: la richiesta dell'Atletico Madrid"

L' Arsenal sarebbe sulle tracce dell'attaccante dell' Atletico Madrid Joao Felix . Secondo El Chiringuito , il tecnico dei Gunners Arteta , vista la partenza di Aubameyang per Barcellona e quella probabile di Lacazette e Nketiah , vorrebbe rinforzare il reparto offensivo inserendo il giovane portoghese, che sarebbe stato individuato, quindi, come innesto ideale per la prossima stagione. L' Arsenal , in estate, potrebbe fare un'offerta ai colchoneros, con Simeone che parrebbe voler sostituire Felix con Gonçalo Guedes del Valencia .

Ha segnato 23 gol in 100 partite con i madrileni

Prelevato per 120 milioni di euro qualche anno fa dal Benfica, Joao Felix non ha rispettato le tante aspettative che la tifoseria londinese aveva su di lui. Preso al posto di Griezmann -andato al Barcellona - il portoghese non ha mai fatto il definitivo salto di qualità. L'Arsenal, però, per averlo in rosa potrebbe dover la stessa cifra che l'Atletico sborsò ai portoghesi. Ma la stessa società madrilena parrebbe saper bene che l'unica maniera che avrebbe per recuperare quella cifra sarebbe vendere Felix a un club della Premier League. Quest'anno ha segnato solo 3 gol finora, in generale con l'Atletico ha segnato 23 gol in 100 partite.