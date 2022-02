"Chelsea e United si contendono Rice: il West Ham chiede 144 milioni"

Il Chelsea e il Manchester United si contenderebbero il centrocampista del West Ham Declan Rice . Stando a quanto riporta il The Times , tra i due club potrebbe aprirsi una vera e propria asta in estate per l'inglese, che quest'anno ha stupito - e sta stupendo - tutti con le sue prestazioni, facendo lievitare tantissimo il valore del suo cartellino: infatti, sarebbe arrivato a valere 144 milioni di euro . Si tratterebbe quindi, quindi, dell'acquisto più costoso della storia del campionato inglese.

Grealish ha il record

Il tecnico del West Ham David Moyes parrebbe saper bene che il suo pupillo potrebbe lasciare la squadra a fine stagione. Il contratto di Rice scade nel 2024 e non sarebbe disposto a prolungare. Parrebbe voler aspettare la fine della stagione per valutare quale potrebbe essere l'opzione migliore per il suo futuro e poi prendere una decisione definitiva. Il record del trasferimento più costoso della storia della Premier appartiene a Jack Grealish, trasferitosi dall'Aston Villa al Manchester City la scorsa estate per 117 milioni di euro, 2 in più di quanto ne ha spesi il Chelsea per acquistare Lukaku dall'Inter.