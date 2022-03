"Haaland, il Real Madrid ha in mente un piano"

Secondo quanto informa Fichajes.com , il piano del Real Madrid per arrivare a Erling Haaland sarebbe la cessione di Luka Jovic e Eden Hazard , ambedue da tempo ai margini della rosa. A fine stagione scadranno i contratti Marcelo , Isco e Bale , ma i blancos parrebbe voler acquistare sia Mbappé che l'attaccante del Borussia Dortmund , e allora potrebbe essere d'auito la cessione del serbo e del belga. Entrambi, nonostante le pessime stagioni vissute a Madrid , avrebbero ancora buon mercato in giro per l' Europa .

Una loro cessione sarebbe comunque una buona notizia

Con i soldi ottenuti dalle loro partenze i madrileni spererebbero di poter avere maggiori possibilità di successo nella corsa che porta all'ingaggio del bomber ex Salisburgo. In ogni caso, l'addio di questi due calciatori sarebbe comunque una buona notizia per il club visto che non rientrano nei piani di Ancelotti.