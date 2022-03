"Il Real Madrid vuole Haaland: operazione da 200 milioni di euro"

BARCELLONA (SPAGNA) - Quello di Erling Haaland sarà certamente uno dei nomi più caldi della prossima finestra di calciomercato. L'attaccante norvegese ha già fatto sapere che lascerà il Borussia Dortmund, pertanto è già partita l'asta per accaparrarselo. Alla lista delle pretendenti si è iscritto anche in Real Madrid che, secondo quanto raccontato dal quotidiano spagnolo Sport, già lo scorso mese avrebbe avuto dei colloqui con il padre del calciatore e i suoi agenti. I Blancos, però, dovranno battere la concorrenza, al momento composta principalmente da Manchester City e Barcellona. Il Real Madrid vorrebbe lasciarlo un anno in prestito al Borussia Dortmund pagandogli lo stipendio, ma Haaland vuole andare via ora. A Chamartin sono sicuri che nel caso di tentennamenti il norvegese sceglierebbe un'altra destinazione.

Le cifre dell'operazione e i dettagli

Secondo Sport, il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto 200 milioni di euro, cifra che non potrebbe essere sborsata dal Barcellona, club che verte in situazioni economiche difficoltose. Il piano del Real Madrid, invece, sarebbero quello di dare 75 milioni di euro al Borussia Dortmund e altri 75 agli agenti del calciatore. Ad Haaland, poi, sarebbe garantito uno stipendio netto di almeno 15 milioni di euro, 30 lordi, con Raiola che potrebbe però anche chiedere di più. Un'operazione, dunque, che si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di euro. In tutto ciò, il City, oltre ad avere la forza economica per affrontare una trattativa del genere, potrebbe contare sul fatto che il padre del calciatore, Alf-Inge, conosce l'ambiente dato che ha giocato nei Citizens dal 2000 al 2003. In più Haaland raggiungerebbe Pep Guardiola, uno dei tecnici più grandi al mondo. I Galacticos, invece, possono contare sul fatto che il giocatore preferisce giocare in Spagna piuttosto che in Inghilterra. Le sue due preferenze sono Barça e Real Madrid, ma solo una è attualmente in grado di fare un grosso esborso per il suo acquisto. Ancelotti, poi, dovrebbe cercare di far coesistere lui, Benzema, Mbappé - promesso sposo dei Blancos - e Vinicius. Un'impresa non semplice, ma di certo ogni allenatore vorrebbe affrontare un problema del genere.