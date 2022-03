Il figlio di Beckham va da Messi: Inter Miami in pressing?

Ha approfittato della fashion week di Parigi per fare una tappa al centro sportivo del Psg, ‘auto-paparazzandosi’ con le tre stelle più luminose: Messi, Mbappé e Neymar. Romeo Beckham, in compagnia della fidanzata Mia Regan e di mamma Victoria, ha trascorso un po’ di tempo con i tre giocatori di Pochettino. Il tutto è accaduto pochi giorni dopo l’annuncio dell’Inter Miami, club di cui il papà è presidente e che per mezzo di Jorge Mas ha dichiarato di voler fare un tentativo per convincere la Pulce al trasferimento in MLS: “Se succede? Sono ottimista, è una possibilità”. La fin qui deludente stagione di Messi al Parco dei Principi potrebbe portare a un clamoroso divorzio anticipato.