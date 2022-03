"Non solo il Milan, anche il Barcellona vuole Mazraoui"

Secondo Mundo Deportivo, su Noussair Mazraoui, ala destra marocchina in forza all'Ajax, non ci sarebbe solo il Milan, il quale lo starebbe seguendo per via del (quasi certo) addio di Romagnoli e Kessie. Anche il Barcellona, infatti, sarebbe sulle sue tracce, nonostante le buone prestazioni di Dest. Mazraoui è in scadenza di contratto con la squadra olandese. Lo stesso laterale avrebbe già parlato con il suo agente, Mino Raiola, dell'ingaggio offertogli dai blaugrana. Il club catalano, inoltre, sarebbe molto ottimista sulle possibilità di ingaggiare il giocatore dell'Ajax.