L'Equipe: "Paquetá al Psg con l'addio a Di Maria"

Secondo quanto riporta L'Equipe , Paquetá sarebbe il favorito a prendere il posto di Angel Di Maria nel Psg nel caso in cui quest'ultimo non rinnovasse il proprio contratto. L'argentino può prolungare il suo accordo di un altro anno con i parigini, ma quest'ultimi non sarebbero favorevoli ad attivare questa opzione. Il suo desiderio sarebbe quello di rimanere a Parigi , ma il piano della società sarebbe quello di ringiovanire la rosa in vista della prossima stagione.

Leonardo ha portato Paquetá al Milan

Nel caso in cui Di Maria non rinnovasse, Paquetá sarebbe il favorito a sostituirlo. Leonardo, tra l'altro, conosce bene il brasiliano in quanto è stato lui a segnalarlo al Milan qualche anno fa e a convincere la dirigenza rossonera a sborsare 38 milioni di € per acquistarlo. Di Maria, tra l'altro, non è più un intoccabile nell'undici dei parigini e a Madrid potrebbe non partire dall'inizio. A novembre, Rmc Sport riportava di un accordo verbale tra l'argentino e il Psg, ma le trattative avrebbero subito una brusca frenata.