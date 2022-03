Mbappé, in Spagna sicuri: "C'è un patto con il Real, utopia il rinnovo con il Psg"

MADRID (SPAGNA) - "Il rinnovo di Mbappé con il Psg è un'utopia". Ne sono convinti a Madrid, dove 'As' parla di "un patto tra gentiluomini" tra l'attaccante francese e Florentino Perez, presidente del Real. Secondo il quotidiano spagnolo esiste un "accordo verbale" che in estate porterà il fuoriclasse in scadenza con il club parigino alla corte dei 'Blancos'. Mbappé, che sta trascinando il Paris Saint-Germain a suon di gol sia in Ligue 1 che in Champions League (suo quello che ha steso proprio il Real nell'andata degli ottavi di Champions League), secondo quanto spiega ancora 'As' "ha comunicato già ad agosto alla società parigina la sua volontà di non rinnovare". E il suo destino, ne sono certi nella capitale spagnola, è quello di vestire la maglia del Real.