"Caos Chelsea-Abramovic, il Manchester United pensa a Tuchel"

LONDRA (Regno Unito) - "La situazione può cambiare da un momento all'altro o magari restare quella che è, non intendo parlarne anche per questo, non serve, di certo è una distrazione, ma continuiamo a preparare le partite come sempre, perché è questo quello che amiamo fare". Così, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel, si era espresso ieri sera - al termine della sfida vinta 3-1 sul campo del Norwich - sul caos societario dopo le sanzioni imposte dal governo britannico a Roman Abramovic, oligarca russo proprietario del club londinese e molto vicino a Vladimir Putin. Il clima di incertezza sul futuro dei Blues, con Christensen ad un passo dal Barcellona e Rudiger che avrebbe scelto di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe allargarsi anche all'allenatore tedesco: secondo quanto riportato da The Telegraph, infatti, avrebbe fiutato l'affare il Manchester United. Tra le opzioni al vaglio della dirigenza dei Red Devils per la sostituzione di Rangnick ci sarebbero anche Mauricio Pochettino, il cui divorzio con il Psg sembra scontato, ed Erik Ten Hag dell'Ajax.