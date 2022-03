Hertha Berlino, ufficiale: Magath prende il posto di Korkut

BERLINO (GERMANIA) - È Felix Magath il nuovo allenatore dell'Hertha Berlino. Terzo cambio stagionale in panchina per la formazione tedesca che chiama il 68enne tecnico teutonico dopo l'esperienza amara con Tayfun Korkut, subentrato a novembre a Pal Dardai. Nonostante gli avvicendamenti alla guida del club, la squadra non è riuscita a cambiare marcia ed è penultima in Bundesliga con soli 23 punti in 26 giornate. Magath, che in carriera ha guidato anche Bayern Monaco e Wolfsburg, è stato chiamato per invertire la rotta che vede l'Hertha Berlino sconfitto da cinque turni consecutivi. Il ko contro il Borussia Moenchengladbach (2-0), il 15° in campionato, ha convinto il club a esonerare Korkut e chiamare Magath, di nuovo su una panchina dopo l'esperienza allo Shandong Taishan FC nella Chinese Super League nel 2017. "Con Magath abbiamo qualcuno con un'immensa esperienza da allenatore che possa tirarci fuori dalla nostra difficile situazione",ha spiegato in un comunicato il direttore sportivo del club, Fredi Bobic. Il debutto arriverà sabato prossimo in casa contro l'Hoffenheim, sesto in classifica e reduce dal pareggio per 1-1 contro la capolista Bayern Monaco.