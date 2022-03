Nel futuro di Donnarumma possibile un tiraggiro alla Raiola

ROMA - Dalla litigata a Madrid con O Ney targata Champions, al posto in panchina al Parco dei Principi contro il Bordeaux il passo è brevissimo nonostante la difesa (d'ufficio) per Gigio effettuata dal traballante Pochettino . Storie di Psg . Storie di milioni e notti (amare) di campioni. Nello spogliatoio del Bernabeu , reso infuocato dall'hat trick di Benzema , una babele. Lo spagnolo dilagante ha offerto più di un carajo tirato fuori con nonchalance, qualche parola in un francese distante anni luci da quello di Guy de Maupassant e frasi fatte in inglese pidgin utili per dire quasi nulla. E sarà scappato anche "mannaggia ô pataturco" da nessuno compreso, Verratti incluso. Nella passarella domestica contro il Bordeaux utile soprattutto a far sfogare i tifosi contro tutti o quasi, il tre a zero in favore del Psg è andato in archivio con gli applausi a Navas , alter ego di Donnarumma , i fischi a Neymar e Messi e qualche ombra resa più lunga e visibile essendo prodotta nella Ville Lumière, dove è in vista l'ennesima ristrutturazione tecnica e d'organico.

PARIGI VAL BENE UNA MESSA - Possibilmente cantata ma il mondo non finisce nella capitale francese e il futuro è tutto da scrivere. Il contratto di Donnarumma con il Psg scadrà nel 2026 e i compensi sono da nababbo però qualche bonus (il migliore del lotto) nel frattempo si è già volatilizzato con l'uscita dalla Champions. La gestione da speziale di Pochettino: "una gara la gioca Gigio, un'altra Navas..." può servire a mantenere un certo equilibrio, ma può bastare a un portiere di 23 anni che ha estimatori sparsi in club importanti? Arrivato al Paris Saint Germain a parametro zero e con un procuratore come Mino Raiola, nel suo settore abile nel tiraggiro almeno quanto Lorenzo Insigne in campo, il futuro è sempre tutto da vergare su di un contratto. Nel frattempo si riflette, si parla, si guarda in giro e si pensa. Le squadre che possono prendere Donnarumma non sono tante, si contano sulla punta della dita, ma esistono. E due sono in Italia. La Juve come al solito è in prima fila e non ha mai nascosto le sue simpatie per Gigio, mentre la sponda Inter è un capitolo non semplice da percorrere per gli ovvi motivi. Negli ultimi tempi le accuse dei tifosi milanistri nei confronti di Raiola si sono moltiplicate e un Calhanoglu bis non è al momento ipotizzabile, però... Intanto, la Casa dei blancos ha sempre una porta aperta per Raiola e in Premier League una trattativa-monstre con l'accoppiata attaccante (Erling Haaland) più portiere (Donnarumma) si può sempre intavolare magari su più piazze contemporaneamente. La quotazione ipotetica di Gigio è di circa 65-70 milioni ma il parametro zero d'arrivo a Parigi potrebbe far scendere di molto ill prezzo di un eventuale acquisto con il relativo risparmio splamato naturalmente sul contratto. Un tiraggiro alla Raiola in chiave mercato dove i pali sono mobile affinché il pallone in un modo o nell'altro entri dentro.