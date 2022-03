"Il Manchester City sfida il Real: super offerta a Haaland"

Ieri Marca dava il Real Madrid nettamente in pole per arrivare all'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland . Ma, stando a quanto riportato dal Daily Mail , il Manchester City non avrebbe alcuna intenzioni di arrendersi e avrebbero fatto recapitare all'ex Salisburgo un'offerta clamorosa: 600'000€ di ingaggio settimanali, che lo porterebbero a diventare il giocatore più pagato della Premier League davanti a Cristiano Ronaldo e Kevin De Bruyne .

Quanto prenderebbe all'anno

Con questo stipendio, Haaland arriverebbe a guadagnare circa 30 milioni all'anno. A questo punto parrebbe profilarsi all'orizzonte un duello Manchester City - Real Madrid per il norvegese. I blancos, comunque, parrebbero non essere disposti ad arrivare a quella cifra e conterebbero sulla volontà del giocatore. Ma, secondo As, con un Benzema in questo stato di forma e con il possibile arrivo di Mbappé, Haaland non sarebbe la priorità.