"Tchouaméni sempre più vicino al Real: sarà lui l'erede di Casemiro"

Il Real Madrid, oltre a cercare di ingaggiare sia Mbappé che Haaland, starebbe cercando anche l'erede di Casemiro. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il sostituto ideale del brasiliano che avrebbero individuato i blancos sarebbe Aurelien Tchouaméni, giovane centrocampista francese in forza al Monaco. I madrileni sarebbero sempre più vicini ad acquistarlo in cambio di 50 milioni di euro. Già in passato, il transalpino era stato accostato al Madrid. Zidane sarebbe un suo grande estimatore e quando era allenatore delle merengue avrebbe proposto alla società di cercare di imbastire una trattativa con il Monaco, ma non ci riuscì. Su di lui ci sarebbe l'interesse della Juventus. Però, per cercare di acquistare Tchouaméni, il Real avrebbe in mente prima di sfoltire un pò la rosa e abbassare il monte-ingaggi.