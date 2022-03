Pogba e lo sconforto allo United: "Ho sofferto di depressione"

CLAIREFONTAINE (Francia) - Le strade di Paul Pogba e del Manchester United, con gran probabilità, si separeranno questa estate. Il ritorno del francese ai Red Devils non ha dato i frutti sperati per entrambe le parti come lo stesso giocatore ha rivelato in un'intervista al quotidiano Le Figaro durante il raduno della Nazionale a Clairefontaine: "Devo essere onesto, le ultime cinque stagioni non mi soddisfano, ma davvero per niente. Quest'anno non vinceremo ancora niente. Che sia con il Manchester o in un altro club, io voglio vincere trofei - aggiunge - Sì, ho sofferto di depressione. Le prime volte mi sono capitate negli anni di Mourinho. A volte capita di non sapere di essere depresso, vuoi solo isolarti e stare da solo: quelli sono segni inconfondibili".