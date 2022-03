"Non solo Juve, Psg e Real: per Pogba ci sono due nuove pretendenti"

MANCHESTER (Inghilterra) - Non solo Juve, Real Madrid e Psg. La corsa all'ingaggio di Paul Pogba si sarebbe arricchita di due nuove pretendenti a sorpresa. Secondo quanto riportato dal "Daily Mail" infatti Newcastle e Aston Villa starebbero monitorando la situazione del centrocampista francese, che con tutta probabilità lascerà il Manchester United la prossima estate a parametro zero. Pogba, che aveva fatto ritorno a Old Trafford nel 2016 per 89 milioni di sterline, sarebbe pronto per una nuova avventura in carriera dopo aver ammesso tutta la sua delusione per i recenti insuccessi del club. L'eliminazione dalla Champions League della squadra di Ralf Rangnick e il rischio di non prendere parte alla prossima edizione, sempre stando al "Daily Mail", avrebbero influenzato in maniera rilevante e quasi certamente definitiva la sua scelta di salutare a fine stagione.