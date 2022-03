"Lewandowski obiettivo numero uno del Barcellona: i dettagli"

BARCELLONA (Spagna) - L'obiettivo numero uno per l'attacco del Barcellona della prossima stagione è Robert Lewandowski. Lo sostiene Sport, che spiega come dopo 8 anni al Bayern Monaco (12 in Bundesliga considerando anche le 4 al Borussia Dortmund) il polacco vorrebbe provare una nuova avventura . Il centravanti da 339 gol in 366 partite compirà 34 anni il prossimo agosto e secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo il suo desiderio di muoversi dalla Germania sarebbe da ricondurre anche alla difficoltà riscontrata negli ultimi anni per ottenere riconoscimenti di spessore internazionale (come ad esempio il Pallone d'Oro), nonostante gli innumerevoli trofei e il rendimento impressionante con la maglia dei bavaresi.

Lewandowski obiettivo del Barcellona

Giocando per il Barcellona sarebbe forse più semplice ed è per questo che prende quota la candidatura dei catalani. Per loro allo stato attuale sarebbe impossibile inserirsi nella corsa per Haaland (dal momento che l'investimento sarebbe troppo alto tra cartellino e ingaggio) e la soluzione Lewandowski (in scadenza a giugno 2023) garantirebbe comunque un top player, probabilmente il miglior centravanti in assoluto in circolazione. Trovare un accordo con lui secondo Sport non sarebbe un problema per i buoni rapporti tra il presidente Joan Laporta e il rappresentante del giocatore, Pini Zahivi. Per Lewandowski sarebbe pronto un contratto da quattro stagioni, fino a giugno 2026.