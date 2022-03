"Borussia Dortmund, Schick e Haller potrebbero sostituire Haaland"

L'ex attaccante della Roma Patrick Schick sarebbe stato inserito dal Borussia Dortmund nella lista dei possibili sostituti di Erling Haaland nel caso in cui il bomber norvegese lasci il club tedesco. Secondo quanto riferito dalla Bild, nell'elenco ci sarebbe anche il nome di Sebastien Haller, bomber dell'Ajax che piacerebbe anche all'Inter. L'attaccante ceco sarebbe - autore di 20 gol in questa Bundesliga - sarebbe valutato dal Bayer Leverkusen circa 70 milioni di euro, prezzo che i gialloneri non parrebbero disposti a pagare. Haller è valutato circa 30 milioni di euro e quest'anno ha segnato 33 gol in 35 partite considerate tutte le competizioni.