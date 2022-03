La durissima critica a Messi: "Deve lasciare il Psg per il bene di tutti"

PARIGI (Francia) - Lionel Messi è stato accolto con grande affetto dai tifosi della Seleccion all'arrivo in Argentina per le sfide contro Venezuela (sabato 26 marzo) ed Ecuador (mercoledì 30), ma in Francia non si placano le polemiche. Dopo i sonori fischi del Parco dei Principi a seguito della cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, la Pulce non è scesa in campo nell'ultimo turno di Ligue 1 contro il Monaco, match perso poi 3-0, a causa di un virus intestinale che non gli ha comunque impedito di rispondere alla convocazione del ct Scaloni. Una scelta che non è affatto piaciuta a Jerome Rothen, ex centrocampista del Psg, che - ai microfoni di Rmc Sport - si è augurato che "per il bene di tutti, lasci il club a giugno. L'amore tra calciatore ed ambiente non è mai sbocciato".