"Manchester United, Bruno Fernandes vicino al rinnovo"

Bruno Fernandes sarebbe pronto a legarsi al Manchester United a vita, o quasi. L'ex Novara, Udinese e Sampdoria, secondo The Athletic, sarebbe vicino al rinnovo del contratto con i Red Devils con un ingaggio più che raddoppiato e un lungo quinquennale. Il portoghese classe '94, che con la sua nazionale affronterà la Macedonia del Nord martedì 29 marzo per un posto ai Mondiali in Qatar del 2022, è arrivato nel gennaio del 2020 al club dell'Old Trafford con uno stipendio da 120.000 euro a settimana che, con il nuovo prolungamento, dovrebbe arrivare a 290mila. In stagione, ha totalizzato finora 9 gol e 14 assist in 37 presenze in tutte le competizioni.