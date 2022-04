"Rudiger, il Barcellona si ritira dalla corsa"

BARCELLONA - Il Barcellona si sarebbe ritirato dalla corsa per Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, e ora punterebbe al rinnovo di Araujo. I blaugrana non sembrerebbero voler partecipare all'asta per l'ex Roma dopo l'incontro avvenuto nei giorni scorsi con l'agente del difensore tedesco, in scadenza di contratto con i londinesi. Secondo la stampa catalana, il giocatore chiederebbe 7 milioni di euro netti a stagione come ingaggio più un premio alla firma, troppi per il Barça che però resta vigile visto che neanche gli altri club interessati (Bayern, Real e Juve) sarebbero pronti a soddisfare le pretese del difensore.