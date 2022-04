Lewandowski al Barcellona? Kahn: "Non accetto pressioni"

Le voci che vogliono Lewandowski già d'accordo con il Barcellona per la prossima stagione non spaventano Oliver Kahn, amministratore delegato del Bayern Monaco, che ha risposto così: "Non sono affatto preoccupato per queste situazioni, sono molto tranquillo. Queste voci esterne non ci mettono pressione", ha dichiarato al quotidiano tedesco Münchner Merkur. In verità, anche il Barça avrebbe smentito l'intesa con l'attaccante polacco, ma l'interesse sembra reale. E in casa Bayern oltre al futuro di Lewa vanno sistemate le situazioni di contratto relative a Müller e Neuer, in scadenza alla fine della prossima stagione. "Finché dureranno i colloqui, io sono calmo. Non permetteremo pressioni dall'esterno", ha aggiunto Kahn.