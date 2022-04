Gomez verso l'addio all'Anderlecht: "Senza Europa non avremmo budget"

L’esalante stagione che sta vivendo Sergio Gomez non è bastata all’ Anderlecht per inserirsi nella lotta per il titolo in Jupiler League . I biancomalva hanno infatti chiuso la stagione regolare al terzo posto alle spalle della rivelazione Union Saint-Gilloise oltre che del Bruges.

Jupiler League, l'Anderlecht rischia di non partecipare alle coppe europee

Il titolo nazionale verrà assegnato ai playoff, con le prime quattro della regular season che erediteranno però i punti, dimezzati, totalizzati nelle prime 34 giornate. Per la squadra di Vincent Kompany sarà quindi molto difficile lottare per la vittoria del campionato, così come centrare la qualificazione alla prossima Champions League, dove accederanno le prime due classificate dei playoff.

L'Anderlecht apre all'addio di Gomez

L’esito della stagione dell’Anderlecht potrebbe avere conseguenze importanti a livello di mercato, come anticipato dall’amministratore delegato Peter Verbeke in un’intervista rilasciata a 'De Tribune'. Il dirigente del club di Bruxelles ha infatti ammesso che qualora la squadra non riuscisse a centrare la qualificazione alle prossime coppe europee potrebbe essere inevitabile far partire i gioielli della rosa, tra i quali Gomez, obiettivo di mercato dell'Inter: "Penso che ci sarà interesse per Sergio Gomez, Yari Verschaeren e Michael Murillo. Se ci dovessimo qualificare per l'Europa potremmo avere il budget sufficiente per tenerli ancora per un po', altrimenti potremmo essere costretti a lasciarli andare, magari anche all'estero".