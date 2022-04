"Roma, Ez Abde ci ripensa: vuole lasciare il Barcellona per Mourinho"

ROMA - Un corteggiamento di gennaio che lo aveva fatto tentennare, le parole di Xavi che lo avevano convinto a restare e una realtà invece ben diversa da quella prospettatagli dall'attuale allenatore del Barcellona : sarebbe questo in breve il percorso affrontato da Ez Abde , ventenne attaccante marocchino con passaporto spagnolo che - secondo quanto pubblica elnacional.cat - avrebbe deciso di dire di sì definitivamente alla Roma .

"Dieci milioni l'offerta giallorossa"

Ez Abde, nomignolo di Abde Ezzalzouli, è uno dei talenti di spicco del Barça che però si è visto chiuso lo spazio prima dai vari Depay, Dembele e De Jong nella prima parte di stagione e poi da Ferran Torres e da Aubameyang appena arrivati. Questo, sempre secondo il quotidiano catalano. il motivo che avrebbe fatto decidere il marocchino - ha optato per la nazionale africana - di accettare il trasferimento in Italia, alla corte di Mourinho, con la Roma che si spingerebbe fino a dieci milioni di euro per rilevarne il cartellino.