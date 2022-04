"Rivoluzione al Psg: via gli argentini tranne Messi"

Quale futuro?

Di Maria è in scadenza di contratto quindi una partenza "a zero", su Paredes (scadenza a giugno 2023) ci sarebbero già diversi club di Premier League interessati ed il Paris cercherà si metterlo bella in mostra in queste ultime partite dopo che l'ex Roma ha sofferto di pubalgia durante la stagione. L'ex attaccante dell'Inter invece ha contratto fino a giugno 2024, al Psg la sua avventura è finita da tempo complici anche i travagliati eventi fuori dal campo.