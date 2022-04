"Rüdiger ha scelto la propria destinazione: contatti diretti con il Real Madrid"

Juve, la corsa a Rüdiger si fa in salita

Secondo quanto riportato da 'Marca', sarebbero stati infatti gli stessi rappresentanti di Rüdiger a ricontattare i dirigenti del Real per riallacciare una trattativa abbozzata qualche settimana fa, ma poi sospesa per le elevate richieste di stipendio del giocatore e per la volontà del tedesco di aspettare gli sviluppi societari in casa Chelsea. Delusione in vista quindi per la Juventus, altro club in prima fila per assicurarsi le prestazioni di Rüdiger a parametro zero: la partita non è ancora finita, ma il giocatore ha espresso la propria preferenza, ostacolo che per i bianconeri si aggiunge a quello rappresentato dalle richieste d’ingaggio del tedesco (55 milioni tra stipendi e bonus secondo i media spagnoli).