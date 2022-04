"Real Madrid, Ancelotti ha chiesto Rüdiger"

MADRID (Spagna) - Si è tenuto venerdì scorso l'incontro tra Ancelotti e la dirigenza del Real Madrid per programmare la prossima stagione e studiare le strategie di calciomercato. Secondo quanto riportato da Marca, l'allenatore italiano avrebbe chiesto di rafforzare una rosa già oggi di assoluto livello, ma che può certamente essere migliorata. In tal senso uno dei giocatori in cima alla lista delle sue preferenze è il difensore del Chelsea Antonio Rüdiger, il cui contratto scade il 30 giugno.