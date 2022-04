"Da Pogba a Martial, i tagli di Ten Hag per il nuovo Manchester United"

MANCHESTER (Inghilterra) - Con l'arrivo dell'olandese Erik ten Hag in panchina, il Manchester United ridisegna la strategie di mercato e, di conseguenza, mette in discussione il futuro di tutti, compresi i cosiddetti "intoccabili". Come rivelato dal Sun, infatti, il francese Paul Pogba e il serbo Nemanja Matic (entrambi in scadenza di contratto) saluteranno Old Trafford e lo stesso faranno Marcus Rashford e Antonhy Martial (quest'ultimo attualmente in prestito al Siviglia).