Real Madrid verso il doppio colpo: Rüdiger ha detto sì, Modric rinnova

La corsa della Juventus ad Anthony Rüdiger potrebbe essersi chiusa quasi prima ancora di iniziare per davvero. Il difensore tedesco del Chelsea sembra infatti aver scelto il Real Madrid come prossima tappa della propria carriera dopo la fine dell’esperienza con i Blues, con i quali l’ex romanista andrà a scadenza il prossimo 30 giugno.

Dopo le voci delle scorse settimane secondo le quali Rüdiger sarebbe rimasto “affascinato” dal famoso 'Miedo escenico' del 'Bernabeu' durante il ritorno dei quarti di finale di Champions League , sono arrivate conferme: prima il sì di Carlo Ancelotti all’inserimento in organico del campione del mondo 2014, ora la scelta definitiva di Rüdiger, che avrebbe anche accettato di ridurre le proprie richieste iniziali in tema di ingaggio .

Rudiger dice sì al Real Madrid: deluse Barcellona e Juventus

Le stesse "pretese" che avevano spaventato la Juventus, interessata da diverse settimane alle prestazioni di uno dei migliori difensori europei, gradito da Allegri per la duttilità che gli permette di agire in varie posizioni di una linea a tre o a quattro. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', inoltre, sarebbe andato a vuoto anche un disperato inserimento del Barcellona. Nella serata di mercoledì 30 marzo i dirigenti blaugrana Mateu Alemany e Jordi Cruijff avrebbero incontrato Sahr Senesie, agente di Rüdiger, in un noto hotel della città catalana, ma l'accordo non è arrivato: il tedesco giocherà il derby in Blanco.