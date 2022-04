Psg, Mbappé 'dribbla' il futuro: "Magari resto e non vinciamo più"

PARIGI - Kylian Mbappé enigmatico sul suo futuro e ' pungente ' con una parte dei tifosi parigini dopo l'1-1 contro il Lens che ha regalato al Psg il suo decimo titolo in Ligue 1 . "Non mi importa se una minoranza dei nostri sostenitori ha lasciato prima lo stadio - ha detto l'attaccante francese nel post partita -, il resto della gente era lì a festeggiare con noi calciatori, che poi abbiamo celebrato il successo nello spogliatoio . Personalmente non sono deluso , ognuno fa quello che vuole".

In dribbling sul futuro

Così invece sul suo futuro, con il Real Madrid che vuole ingaggiarlo a parametro e il Psg pronto a tutto per rinnovargli il contratto in scadenza e trattenerlo all'ombra della Tour Eiffel: "Non è cambiato nulla - ha ribadito Mbappé -. Se questo può essere il mio ultimo titolo a Parigi? Intanto me lo godo, perché è il quinto per me non mi aspettavo di vincere così tanto alla mia età. E poi chissà - ha concluso scherzando - magari resto e l'anno prossimo non vinciamo niente".