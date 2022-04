"Real Madrid-Rudiger, accordo imminente”

Antonio Rudiger starebbe per firmare con il Real Madrid : lo scrive il quotidiano spagnolo Marca. Il giocatore ha deciso di non rinnovare con il Chelsea , come ha puntualizzato ieri dopo la partita con il West Ham l'allenatore Tuchel . Appurato che non ci sono club in grado di dargli i 12 milioni di euro richiesti, il difensore centrale tedesco avrebbe accettato le avances degli spagnoli e di Carlo Ancelotti . Sul giocatore c'era l'interessamento anche della Juve .

“Rudiger candidato numero uno per la difesa di Ancelotti”

Rudiger è il candidato numero uno per rinforzare la difesa del Real Madrid. Come scrive Marca, oltre al tedesco arriveranno Mbappè dal Psg e tornerà il terzino sinistro Fran Garcia dal Rayo Vallecano (il giocatore è attualmente in comproprietà). Al momento, ci si concentra sul 29enne del Chelsea, che potrebbe chiudere con i madridisti entro questa settimana. I contatti sono avvenuti nei giorni scorsi, ma a causa delle alte richieste del giocatore la buona riuscita dell'operazione sembrava impossibile. Poi, la svolta. Rudiger arriverebbe a parametro zero, pronto a firmare un quadriennale. L'ufficialità verrebbe data comunque a fine stagione.

Real Madrid, pochi e con poca esperienza i difensori centrali

Il Real Madrid quest'anno ha lamentato la presenza di giocatori con poco peso ed esperienza nel settore arretrato. Ancelotti può contare solo su tre difensori centrali (Militato, Alaba e Nacho Fernandez) poiché il quarto, Vallejo, non rientra nei piani del tecnico. Contro il Chelsea, è stato adattato Carvajal nel ruolo. C'è fiducia in Rafa Marin e Gila, titolari al Castilla, ma il pensiero comune è che abbiano bisogno di fare esperienza andando in prestito.