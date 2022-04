"Modric rinnova con il Real Madrid. Poi sarà dirigente"

MADRID (SPAGNA) - Luka Modric e il Real Madrid hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto fino al giugno del 2023 con un'opzione per la stagione successiva. Lo riporta As, titolando in apertura sul sito: "Blanco para siempre". Nell'intesa tra club e giocatore avrebbe recitato un ruolo da protagonista Carlo Ancelotti, che considera "insostituibile" Modric, al Real dal 2012 per un totale di 430 partite, 31 gol e 70 assist. Inoltre, secondo il quotidiano spagnolo, il centrocampista croato entrerà poi nei quadri societari, mettendo al servizio del club, da dirigente, le sue conoscenze e la sua passione per il calcio internazionale.