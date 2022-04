"Il Barcellona su Lukaku se saltano Haaland e Lewandowski"

BARCELLONA (Spagna) - Il Barcellona ha fortemente bisogno di un attaccante e sta pensando anche a Romelu Lukaku per la prossima stagione. Il club blaugrana, secondo quanto scrive Marca, sta virando sul belga del Chelsea perché sta diventando sempre più complicato arrivare alle prime scelte, che sono Erling Haaland del Borussia Dortmund e Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Sul norvegese ci sono anche Real Madrid, Manchester City e Bayern , con il Barcellona che non riesce a competere, economicamente, con questi tre club. Il polacco invece difficilmente lascerà il club bavarese nella prossima estate: i dirigenti del Bayern puntano infatti a un prolungramento del contratto in scadenza nel 2023 oppure, in caso di mancato accordo, sono disposti a tenersi Lewandowski, per poi lasciarlo andare a parametro zero tra un anno.

Lukaku costa almeno 92 milioni

Il Barcellona, per Lukaku, si è già mosso con Mateu Alemany e Jordi Cruyff che hanno incontrato Federico Pastorello, l'agente del bomber belga, per valutare le possibilità di un ingaggio dal Chelsea. L'operazione è però complicata dal fatto che il Chelsea ha speso 115 milioni per Lukaku un anno fa e non sarebbe disposto a cederlo per meno di 92 milioni per evitare una minusvalenza. Il Barcellona non ha ancora fatto mosse ufficiali con il Chelsea, in attesa di capire quale sarà la proprietà che subentrerà alla guida dei Blues al posto di Roman Abramovic.