Conte: "Io al Psg? Solo fake news per distrarci"

LONDRA (Inghilterra) - Antonio Conte ha smentito le voci degli ultimi giorni lo avrebbero visto in intenzionato a salutare il Tottenham per sposare il nuovo Paris Saint-Germain . Nella conferenza stampa all'antivigilia del match di Premier col Leicester, l'ex tecnico dell'Inter ha dichiarato: "Non ascoltate le fake news. C'è chi vuole creare problemi all'ambiente ma noi dobbiamo essere concentrati su un obiettivo importante - aggiunge - Abbiamo una grande chance di ottenere un posto in Champions. Ci sono ancora cinque partite importanti poi a fine stagione, in privato, parlerò col club e troveremo la soluzione migliore". Il Tottenham è 5° in classifica a -2 dall'Arsenal, sua unica vera rivale per l'ultimo pass disponibile per la Champions.

Conte: "Non mi piace quando si inventano notizie"

L'allenatore degli Spurs ha proseguito: "Ovviamente penso che sia positivo che altri club apprezzino il mio lavoro, ma la verità è che non mi piace quando le persone cercano di inventare notizie, solo per parlare, solo per creare problemi. Questo non è giusto, non è giusto per i club coinvolti o per i miei giocatori. Anche perché sento che siamo davvero concentrati su queste cinque prossime partite e sul risultato. Serve rispetto per tutti coloro che sono coinvolti e non bisogna inventare notizie false e dire bugie".