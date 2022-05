"City, il rinnovo di Guardiola sblocca l'arrivo di Haaland"

MANCHESTER (Regno Unito) - Secondo quanto riportato dal The Sun Pep Guardiola avrebbe trovato un accordo col Manchester City per prolungare il suo contratto fino al 2025 con opzione per un ulteriore anno. Una mossa, secondo il quotidiano britannico, che sarebbe l'ultimo tassello del puzzle per garantire l'arrivo all'Etihad di Haaland e di poterlo dunque soffiare al Real Madrid. Pare che per l'attaccante norvegese l'unico nodo da sciogliere prima di decidere di passare al City e rifiutare il Real ( unico rivale al momento per la sua firma), sarebbe stato proprio il futuro dell'allenatore catalano: il Manchester infatti sarebbe sempre stata l'opzione preferita di Haaland, ma il centravanti avrebbe voluto prima rassicurazioni sul futuro di Pep, a sua volta "impressionato ed eccitato" dalla possibilità di lavorare con la punta 21enne.