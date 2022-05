Ronaldo, svolta a sorpresa? "Il Real Madrid lavora per il suo ritorno"

Se a scaldare l’attesa dell’inizio della sessione estiva di calciomercato sono le sorti di alcuni degli svincolati d’oro, da Kylian Mbappé a Paul Pogba, che andranno a scadenza di contratto con i rispettivi club tra meno di due mesi e che dovrebbero scegliere la propria futura destinazione ben prima dell’inizio dell’estate, non meno appassionante sembra essere il tormentone legato al futuro di Cristiano Ronaldo.

Man United, quale futuro per Ronaldo con Ten Hag? Il fuoriclasse portoghese ha ancora un anno di contratto con il Manchester United, ma diverse variabili fanno pensare ad un nuovo addio di CR7 a Old Trafford dopo quello del 2009. Dalla probabile mancata partecipazione dei Red Devils alla prossima Champions League fino all’ennesimo cambio di guida tecnica per lo United, con l’avvento di Erik Ten Hag in arrivo dall’Ajax e deciso a ringiovanire l’organico e a impostare una nuova filosofia di gioco.

'Mirror': "Il Real Madrid pensa al ritorno di Ronaldo" Tutto questo potrebbe spingere Ronaldo a cambiare ancora maglia, magari per un clamoroso ritorno. Non alla Juventus, bensì proprio in quel Real Madrid che lo acquistò a peso d’oro nel 2009 dallo United. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’ alcune figure influenti all’interno della dirigenza del Real starebbero spingendo per il ritorno di Cristiano alla Casa Blanca, approfittando proprio dell’insediamento del nuovo corso tecnico al Manchester, con Ten Hag che non sembra aver preso ancora una decisione definitiva circa la permanenza del numero 7 più famoso del mondo.