"Chelsea, niente De Ligt: per gli eredi di Christensen e Rüdiger si guarda alla Liga"

Il Chelsea sarà una delle squadre più attese in vista del mercato estivo 2022. Prossimo a definire il passaggio di proprietà il club campione d’Europa uscente sembra destinato a subire un’autentica rivoluzione nell’organico, essendo chiamato a sostituire giocatori che hanno già deciso di cambiare aria e altri che sembrano in procinto di farlo dopo stagioni tutt’altro che esaltanti.

"Chelsea verso il mercato della rivoluzione" A quest’ultima “categoria” appartengono Romelu Lukaku e Timo Werner, attaccanti in forza rispettivamente ai Blues da una e due stagioni, ma che non hanno mai soddisfatto le aspettative di allenatore e tifosi, ma la prima urgenza per i futuri padroni del Chelsea e il management sportivo sarà quella di sistemare la difesa che perderà due tasselli chiave delle ultime stagioni come Anthony Rüdiger e Andreas Christensen.

Chelsea, il difensore può arrivare dalla Spagna Ebbene, in questo senso il manager Thomas Tuchel sembra avere le idee chiare, puntando a pescare nel campionato spagnolo. Come riportato da 'Don Balon', infatti, l’obiettivo numero uno per la retroguardia del Chelsea sembra essere Pau Torres, centrale di 25 anni della Spagna e del Villarreal. Tra gli obiettivi figurano però anche José María Giménez dell’Atletico Madrid e Jules Koundé del Siviglia. Sembra quindi essere finita in secondo piano la candidatura di Matthijs De Ligt, il cui futuro alla Juve è però tutto da scrivere, ma le cui caratteristiche evidentemente non convincono Tuchel.