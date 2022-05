"Non solo Christensen: Barcellona su Azpilicueta e Marcos Alonso"

Barcellona scatenato: Chelsea avvisato

Azplicueta rappresenterebbe una priorità per Xavi sia per le sue qualità difensive - può giocare sia da centrale che sulle due fasce - sia per la sua capacità di leadership e la grande esperienza accumulata in tanti anni di carriera ad alti livelli. Passando invece all'ex Fiorentina Marcos Alonso, il calciatore erà già finito nell'orbita dei catalani nelle passate finestre di mercato e rappresenterebbe la principale alternativa a Jordi Alba. In più il classe '90, con un passato nel Real Madrid tra giovanili e Castilla, avrebbe voglia di tornare in Spagna e farlo nel Barcellona dove ha giocato anche il padre sarebbe il coronamento di un sogno. I due calciatori spererebbero in un via libera a prezzo di saldo, ma la decisione spetterà ora alla nuova proprietà.