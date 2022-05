"Pogba rifiuta la corte del Manchester City: in lizza Real, Psg e Juve"

La suggestione sembra essere durata il breve volgere di poche ore. La pazza idea del Manchester City e in particolare di Pep Guardiola di ingaggiare a parametro zero Paul Pogba, deciso a dire addio per la seconda volta in carriera allo United al termine di sei anni avari di soddisfazioni, sembra essersi scontrata con la volontà contraria del campione del mondo 2018.

'The Athletic': "Pogba dice no al Manchester City" Secondo quanto riportato da 'The Athletic', infatti, l’ex centrocampista avrebbe declinato la proposta arrivatagli dagli Sky Blues nonostante questa, secondo quanto trapelato, fosse tutt’altro che trascurabile dal punto di vista economico. Pur lusingato e magari dopo aver vacillato per qualche giorno (o ora, visto il ridotto lasso di tempo tra l’uscita della notizia dell’offerta e quella del rifiuto), Pogba avrebbe deciso di non accettare la chiamata di Guardiola, che sembrava avere messo l’ingaggio del francese tra le priorità di mercato in vista della prossima stagione nella quale i Citizens riproveranno l’assalto alla Champions League, sfumato anche quest’anno dopo la clamorosa e rocambolesca eliminazione in semifinale subita contro il Real Madrid. Alla base del rifiuto di Pogba ci sarebbe anche la volontà di non passare da "traditore" agli occhi dei tifosi dello United.

Paul Pogba e un sogno chiamato Champions League L’”ossessione” di provare a vincere la Champions sembra peraltro animare anche Pogba, che è finora arrivato solo una volta fino in fondo alla più ambita competizione europea per club di un calciatore, perdendo la finale di Berlino 2015 con la Juventus contro il Barcellona. Se dietro al rifiuto alla chiamata del City ci sia qualche altra offerta già ricevuta da Pogba, magari meno ricca a livello d’ingaggio o in linea con quanto proposto dai campioni d’Inghilterra in carica lo si saprà nelle prossime settimane, di sicuro mettere sotto contratto Pogba non è un’impresa… per tutti, considerando i 15 milioni di ingaggio netti percepiti dal francese allo United. Le società in corsa sono quindi Real Madrid e Paris Saint-Germain, con la Juventus sullo sfondo.